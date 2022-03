Atores de Bananas de Pijamas são casados; fato viralizou nas redes sociais

A revelação de que os atores que interpretaram B1 e B2 em Bananas de Pijamas são casados, feita em 2019 pelo ator e dançarino Mark Short, viralizou neste fim de semana nas redes sociais. O seriado foi um dos mais marcantes na infância de quem cresceu nos anos 1990.

Até hoje, B1 e B2 são lembrados e já passaram por várias reformulações, ganhando novas versões e também novos atores.

Em 2019, durante o programa "The Greatest Dancer", o ator australiano Mark Short, intérprete do B1, contou que era casado há mais de 26 anos com Ashley, que fazia o B2.

Legenda: Bananas de Pijamas estreou na Australia em 1992 e alcançou sucesso mundial. Foto: Reprodução/YouTube

“Eu era B1 e meu namorado era B2. Atuamos nos mesmos capítulos e continuamos juntos depois de mais de 26 anos”.

Bananas de Pijamas estreou na Austrália em 1992 e alcançou sucesso mundial. No Brasil, o programa era exibido pelo SBT.