Sabrina Sato assina com a Globo e fará parte do GNT, além de representar a Globoplay

Recém-saída da Record TV, Sabrina Sato já está de emissora nova e com muitos trabalhos pela frente. A morena assinou com a Globo e é a nova representante da Globoplay, além de estrear no dia 30 de março no GNT, como apresentadora do "Saia Justa".

Além disso, Sabrina ainda vai comandar um novo reality show, o "Desapegue se for Capaz", que estreia no dia 6 de maio.

Sabrina Sato Apresentadora Estou muito feliz de entrar para o time Globoplay, como representante da marca. É uma plataforma de streaming completa, e feita especialmente para nós brasileiros, que investe muito nas produções nacionais. Dá pra ver as novelas que eu amo, as séries, os programas de humor e notícias, a programação infantil pras crianças. Ahhh, e aquela espiadinha no BBB, né gente! Quem fica sem!?

Novos voos

Sabrina anunciou sua saída da Record no último dia 16, pontuando que era hora de novos voos na carreira.

Na emissora antiga, a apresentadora teve o "Programa da Sabrina" e apresentou ainda o game show "Guerra dos Clones" e mais recentemente, o reality show "Ilha Record".