Quem sai do BBB 22? Resultado parcial da enquete aponta Laís como eliminada no 9º paredão

A médica goiana Laís deve ser a nona eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. A sister recebeu 86,3% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda-feira (21).

Laís está disputando a berlinda ao lado de Eliezer e Douglas Silva, que estão respectivamente com 5,6% e 8,1% na mesma enquete.

Lembrando que esse resultado é parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha quase 35 mil votos, com mais de 30 mil deles direcionados para Laís. Eliezer tinha 1.960 votos e DG, 2.830 votos.

Vote na enquete:

inter@

Como se formou o paredão?

O trio foi formado durante a votação da noite de domingo (20). A dinâmica contou com indicação do líder da semana, Arthur Aguiar, que colocou Laís na berlinda. A médica, por sua vez, teve direito a um contragolpe e escolheu Douglas Silva (DG).

Os participantes também tiveram que participar de uma votação da casa. Ao todo, foram 6 votos no confessionário, enquanto outros 5 aconteceram de forma aberta na sala.

Ao fim, ocorreu o Bate-Volta entre Douglas, Gustavo e Eliezer. E Gustavo escapou.