Pedro Scooby se dispersa durante conversa no BBB 22 e cena viraliza na web

O surfista Pedro Scooby virou assunto nas redes sociais mais uma vez ao "desligar" a atenção enquanto interagia com os colegas no Big Brother Brasil 22 na madrugada desta segunda-feira (21). O momento, visto como hilário por espectadores do programa ainda teve algo a mais: Douglas Silva estava cantando a música 'Because I Got High', do rapper Afroman, utlizada nos VTs do atleta.

A canção é utilizada para mostrar as ocasiões em que o surfista se dispersa das conversas, geralmente de forma completamente abrupta. Dessa vez, ele estava interagindo com Douglas Silva e Arthur Aguiar na cozinha do confinamento.

Veja:

ELE DESLIGA DO NADA pic.twitter.com/QpcHdAGnuf — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) March 21, 2022

Reações na web

Não demorou para que os internautas percebessem a coincidência do momento. "Scooby pausou. E eu amo que os câmeras são rápidos e já fazem o slow zoom pra colocar na edição", escreveu um dos fãs do programa.

"O Arthur cantando a música do Scooby enquanto ele desliga, socorro. Isso foi a coisa mais sincronizada desse programa até agora", disse outro.