Eliezer especula aumento da gasolina no BBB 22: 'Imagina a gente sair e estar R$ 10?'

O designer Eliezer chamou atenção no Big Brother Brasil (BBB) 22 por um comentário sobre o preço da gasolina. Sem saber do recente reajuste no preço do combustível, ele pontuou o assunto após descobrir o prêmio de Lucas na prova do anjo — corridas por um aplicativo de transporte.

"Eu não compraria carro e ficava andando disso daí, ficava um ano sem carro. Ou se não, deixava meu carro na garagem por causa da gasolina. Eu fiquei pensando, quanto será que deve estar a gasolina quanto a gente sair daqui? Quando a gente entrou, estava R$ 7. Imagina a gente sair e estar R$ 10?", declarou Eliezer.

"Pô, mano, passar muito disso é surreal... R$ 9, está maluco? Acho que nem tem como chegar a R$ 10, cara. Ter tem, mas vai ficar tudo mais caro, sabia?", comentou Lucas.

Na conversa, Eli ainda falou sobre o nível de informações que irá receber ao sair da casa.

"Vai ser um boom tão grande, vai parecer que a gente acabou de nascer, né. Vai ser informação de tudo quanto que é lado, sobre a gente, o mundo, a vida, família, trabalho, o programa. Vai ser uma overdose de informação", ressaltou Eli.

