'Vai sair um de vocês dois', dispara Eslovênia aos aliados Eliezer e Laís sobre paredão

Os emparedados desta semana, Eliezer e Laís conversaram com Eslovênia na madrugada desta segunda-feira (21) sobre a possibilidade de pedir ao público do BBB 22 a saída do terceiro indicado à berlinda, Douglas Silva. Contudo, a modelo pernambucana não poupou as palavras à dupla de aliados: "Vai sair um de vocês dois".

Antes de ouvir a resposta sincera, Laís explicava a Eslô o questionamento de Eliezer: "Ele está perguntado se não fica muito agressivo falar 'Fora DG'. Claro que não, isso ajuda...", opinou.

"É, gente... Mesmo com medo, porque vai ser um Lollipop, né?", concorda Eslovênia. "Para mim, nem tem o DG no Paredão, são só vocês dois. Vai sair um de vocês dois", complementa.

"Que tristeza, né?", lamenta Laís. "Pior que é verdade. Mas vamos pensar que todo mundo tem a mesma porcentagem de chance para ficar e para sair", reage Eliezer.

Eslovênia encerra o assunto afirmando que "não é impossível", mas irá se "preparar para o pior". "Eu não aguento mais".