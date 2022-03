Reajuste da gasolina começa oficialmente hoje; postos já aumentaram preços

A partir desta sexta-feira (11), o valor da gasolina sofrerá um reajuste de 18,8% no litro, fazendo com que os preços nas bombas subam significativamente. No Ceará, o litro deve chegar a máxima de R$ 9 até a próxima semana.

No entanto, horas após o anúncio do aumento nesta quinta (10), e antes, portanto, da oficialização do reajuste, postos de combustíveis já aumentaram os preços, e consumidores fizeram filas para aproveitar o litro ainda a preços como R$ 6,29.

No início da noite desta quinta, em giro por Fortaleza, a reportagem do Diário do Nordeste já constatou aumento nas bombas.

Em um estabelecimento na avenida Pontes Vieira, em Fortaleza, o litro da gasolina comum foi ajustado para R$ 6,99, em uma rápida subida, visto que pela manhã o litro estava a R$ 6,49. Há registros também de postos praticando o litro da gasolina a R$ 7,99 na Capital, já nesta quinta.

Alta

No geral, o preço médio da venda da gasolina da Petrobras passa de R$ 3,25 para R$ 3,86. A alta também chega, com mais força, no diesel, que sai de R$ 3,61 o litro para R$ 4,61, representando um aumento de 24,9%,

Esse acréscimo chegará ao consumidor final logo, somado aos impostos, custos logísticos e de distribuição.

COMO DEVEM FICAR OS PREÇOS?

Conforme a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina no Ceará estava em R$ 6,54. Com a subida de hoje, esses valores devem subir de forma acentuada, podendo ultrapassar a casa de R$ 8,00 na média.

“Esse impacto de quase 19% se deve ao fato de que a Petrobras deixou de fazer as elevações em pequenas doses. Por isso, não conseguiu mais segurar e repassou um reajuste exagerado”, avalia.

O especialista em Petróleo e Gás, Bruno Iughetti, prevê novos aumentos no médio prazo, a depender dos próximos acontecimentos desta crise geopolítica.