Preço da gasolina: Quais são as alternativas à política de paridade da Petrobras?

Com o conflito entre Rússia e Ucrânia se estendendo, o preço do barril do petróleo vem em constante movimento de valorização, o que deve pressionar os preços dos combustíveis e gerar inflação no Brasil. Esse cenário tem recolocado em evidência o modelo de paridade internacional da Petrobras, e os especialistas já indicam alternativas para tentar controlar o encarecimento de produtos. Contudo, ainda não há consenso sobre o melhor modelo.

Desde 2016, ainda no governo Michel Temer, a Petrobras vem aplicando um modelo de paridade internacional para composição dos preços dos combustíveis, gerando reajustes diários a partir do mercado global. Ou seja, a Estatal usa a cotação do barril de petróleo no mercado mundial e cotação do dólar frente ao real para definir o preço da gasolina, por exemplo, no Brasil.

O modelo tem gerado resultados positivos à empresa brasileira, com registro de bons resultados de lucro. Mas pode ajudar a gerar uma pressão inflacionária ainda maior por conta da redução de oferta de petróleo no mundo. Como a Rússia é um dos maiores produtores globais, o conflito com a Ucrânia alterou as cadeias de fornecimento.

E esse cenário vem causando problemas e discussões no mundo inteiro, segundo o economista Alex Araújo. Muitos governos estão, assim como o brasileiro, pensando em estratégias para contornar a pressão inflacionária que será gerada pela redução de oferta de petróleo no mundo.

"Esse assunto está sendo discutido em outros países porque o preço do barril pode bater até 200 dólares, gerando um impacto parecido ao que tivemos na crise dos anos 1970. Obviamente, hoje a matriz econômica não é tão dependente de petróleo, mas o impacto ainda será grande", disse Araújo.

"Pela experiência internacional, estão olhando ferramentas transitórias para não criar algum tipo de estímulo permanente por conta dessa mudança da matriz energética", completou.

Veja alguns modelos em discussão:

Fundo de estabilização

Entre os modelos discutidos está a criação de um fundo de equalização de valores. Seria mantida a paridade internacional para manter os resultados da Petrobras, mas o Brasil criaria um fundo para estabilizar os preços em casos de desequilíbrio de oferta ou demanda, como é visto hoje.

O único problema para criação desse projeto é que não se sabe, ainda, considerando o cenário brasileiro, de onde viriam os recursos para esse fundo. Além disso, de acordo com Ricardo Coimbra, economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon) no Ceará, o fundo não poderia ajudar o País durante a crise atual, já que ainda não existe.

"Poderíamos ter um fundo para compensar em momentos de grandes oscilações do preço dos combustíveis. O problema é que não temos esse fundo para evitar essa flutuação", disse.

Legenda: A Petrobras aplica um modelo de paridade internacional para composição dos preços dos combustíveis, usando a cotação do barril de petróleo e a cotação do dólar frente ao real para definir o preço da gasolina Foto: Shutterstock

Equilíbrio de preços

O modelo comentado pelos especialistas foi o de equiparar preços de acordo com cada mercado. A Petrobras poderia manter o modelo para a paridade internacional em processos que contassem com importação de insumos, mas deveria usar bases de custo local para processos em que os insumos fossem produzidos aqui.

O equilíbrio de preços geraria um valor médio final para o consumidor e reduziria o impacto nas altas de preços. Mas ainda é incerto, pelo tamanho da cadeia de produção da Petrobras.

"O ideal é manter uma certa paridade, porque isso aproxima o País da realidade, ou então termos uma paridade com o mercado internacional para o que se importa, mas usar os preços do mercado interno com aquilo que se produz aqui. Assim poderíamos chegar a um preço médio melhor praticado internamente", explicou Coimbra.

Expandir produção interna

Outro modelo que poderia ser usado pela Petrobras é o de investir mais em refino de petróleo no Brasil para poder depender menos do mercado internacional e fazer com os custos possam ser calculados a partir da matriz nacional. Sem a interferência do mercado internacional, a tendência é que o preço baixe.

Contudo, a iniciativa demandaria um bom nível de investimento da Estatal e poderia conflitar com o momento do mercado mundial de buscar uma transição para a matriz energética depender menos de petróleo. Países têm discutido mais a questão ambiental e o impacto do uso dos combustíveis fósseis.

"Esse choque pode acelerar a transição de matriz energética do mundo. Os combustíveis fósseis estão sendo preteridos, e, talvez, fosse o momento para o Governo Federal também ter uma solução definitiva porque não se sabe como ficará o mercado de petróleo após essa guerra", afirmou Araújo.

Legenda: Um modelo sugerido para a Petrobras é o de investir mais em refino de petróleo no Brasil para poder depender menos do mercado internacional Foto: Shutterstock

Alteração de impostos

Outro modelo discutido pelos especialistas é uma mudança da incidência ou congelamento de impostos como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (IMCS). Para tentar contornar a crise atual, a União e estados poderiam alterar a incidência do ICMS do valor do faturamento para a litragem do combustível vendido.

Outra forma de atuação seria congelar o valor do ICMS, como alguns governadores brasileiros já fizeram meses atrás. Isso poderia ajudar a reduzir os impactos das altas da gasolina.

"Uma das propostas discutidas é mudar o sistema de tributação do ICMS, que é o imposto com maior impacto como incidência, para ficar sobre os litros e não pelo faturamento, e ainda temos o congelamento do ICMS, e aí temos uma base mais objetiva para saber como será aplica em cada estado", explicou Araújo.

Contudo, esse modelo não afetaria a variação do câmbio e do barril de petróleo, então os combustíveis ainda estariam sujeitos a variações.

"Vai ter de ser uma implementação gradual, vendo se os objetivos estão sendo atingidos. O Produto ficou mais escasso e contra isso não dá para lutar. Anos atrás, tivemos congelamentos de preços no Brasil e começou-se a cobrar ágil no preço dos carros novos, por exemplo, e o preço dos usados subiu, porque o próprio mercado reage, então tudo isso precisará ser avaliado", disse.

Fundo de compensação

Para tentar contornar a crise, o Governo Federal ainda poderia criar um fundo de compensação para as pessoas que dependem do combustível para trabalhar, o que poderia ajudar a reduzir custos de motoristas de caminhão e motoristas por aplicativo.

Reduzir os custos de operação no modal rodoviário ajudaria a mitigar o impacto da inflação gerada pelo aumento no frete. No entanto, ainda não há um fundo como esse no Brasil, nem previsão de onde viriam os recursos para o projeto, o pode dificultar a criação.