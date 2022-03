Jogo da Discórdia: brothers elegem o mais arrogante, desagradável e influenciável no BBB 22

No Jogo da Discórdia desta segunda-feira (21), os participantes do BBB 22 tiveram que montar seus rankings pessoais na casa. Os brothers escolhiam uma placa na estante e elegiam, de um por um, os colegas de confinamento em ordem crescente ou decrescente de acordo com um adjetivo escolhido.

Entre as plaquinhas distribuídas, estavam as de arrogante, desagradável, influenciável, confiável e verdadeiro.

Legenda: Laís elege Arthur o mais arrogante no jogo e brothers se desentendem Foto: Reprodução/Globo

A dinâmica foi palco de mais um desentendimento entre Laís e Arthur. O brother alegou que a médica inventa e distorce histórias sobre ele. A sister rebateu dizendo que o Arthur "dá show" e quer ser "o dono da razão".

Veja as escolhas do Jogo da Discórdia: