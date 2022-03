O que é 'Gaslighting'? Entenda o comportamento que Arthur Aguiar foi acusado de fazer no BBB 22

O ator Arthur Aguiar voltou a ser alvo da web na noite de segunda-feira (21), enquanto o Jogo da Discórdia era exibido no Big Brother Brasil 22. Dessa vez, a discussão entre o artista e a médica Laís Caldas, uma das emparedadas da semana e principal desafeto dele, virou alvo de críticas entre os espectadores do reality show.

Entre as mensagens que cirularam nas redes sociais, por exemplo, muitos apontaram uma forma de manipulação no jogo do artista no programa, apesar do discurso bem elaborado na dinâmica. Anteriormente, também se faltou da facilidade dele com articulação.

Porém, o que mais chamou atenção entre os internautas, foi a retomada da discussão com Laís, o que segundo muitos teria sido um exemplo evidente de 'Gaslighting'.

Repercussão na web

Não demorou para que o termo repercutisse de forma abrupta nos assuntos mais comentados do Twitter, por exemplo, enquantos muitos tentavam descobrir o real significado da expressão.

Sem tradução literal para o português, 'Gaslighting' é um termo utilizado por especialistas para definir uma forma de violência psicológica sutil, onde geralmente um abusador distorce a realidade para que uma mulher se sinta diminuída.

"Esse termo surgiu depois do filme "À meia luz", em português, ou "Gaslight", no original, que conta a história de uma mulher que possuía uma fortuna e o seu esposo fazia de tudo para convencê-la que ela estava ficando louca para tomar posse dos seus bens e, para isso, ele utilizava da manipulação", explica a psicóloga Paula Abreu.

Até hoje, o filme é utilizado como referência para lembrar da origem do termo, mas as discussões já vão além. No contexto de um relacionamento, por exemplo, as violências de um 'Gaslighting' são profundas, mesmo que aconteçam de uma forma mais disfarçada.

"No começo do relacionamento o abusador começa de forma sutil, primeiramente tentando deixar a vítima fragilizada emocionalmente, para começar a distorcer, mentir e manipular, a ponto dela começar a se questionar sobre si e sobre o que está ao seu redor", aponta a profissional de psicologia.

"Assim, a baixa autoestima da vítima, elevando sua insegurança, ocasionando a dependência emocional, ansiedade e até depressão. Por isso que, muitas vezes, se torna tão difícil sair do relacionamento", continua Paula Abreu.

No BBB 22

No contexto do Jogo da Discórdia, internautas puxaram falas de Laís para embasar a ideia de que o ato estaria sendo praticado por Arthur.

"Te acho arrogante por isso porque só você sabe falar, não erra nada. Comigo, você diz que não sei o que estou falando, que dou show, que sou rasa e me diminui", comentou a sister na noite de segunda-feira (21).

Clima tenso entre os brothers Arthur e Laís no Jogo da Discórdia 💥 #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/zD4ZYt5FrX — Multishow (@multishow) March 22, 2022

As opiniões, no entanto, se dividiram. Enquanto alguns apontaram que Arthur estaria, de fato, se aproveitando da posição para diminuir Laís, outros opinaram que o ator estava certo na discussão.

"Sabe porque Mayra Cardi perdoou Arthur Aguiar 16x? Talvez porque ela imaginou e distorceu as coisas nas 16x. Sério, o cara pratica gaslighting sem nem peso na consciência e na cara do povo no ao vivo e o povo baba ovo. Credo!", escreveu uma usuária do Twitter, lembrando das traições do ator à esposa.

"Olha, essa galera que não consegue acabar com o favoritismo do Arthur, aí tem que apelar para esse gaslighting por ele se defender de uma pessoa que toda segunda ataca ele, além dela já ter tido ações racistas dentro do jogo e agora é vítima", disse outra.

Mesmo com o embate entre os fãs dos dois participantes, apenas o perfil de Laís se pronunciou sobre o tema, publicando a definição no Twitter.