Natália e Eliezer vão para debaixo do edredom após beijos quentes em festa

As redes sociais amanheceram fervorosas no tocante Big Brother Brasil (BBB) 22. A madrugada foi marcada por beijos quentes na festa líder. A relação de alguns brothers, como Eliezer e Natália, renderam até edredom na manhã de quinta-feira (17).

Os dois chegaram a ficar na festa anterior. Eli, mesmo sabendo do quadro de herpes, aceitou trocar beijos com Natália.

Mais uma vez, o enlace de Natália e Eliezer se estendeu. O designer deixou até quarto lollipop para amanhecer na cama com Natália. A mineira chegou a pegar camisinhas com ajuda de Vyni na despensa da casa.

Não foi a primeira vez que o carioca foi para o edredom com uma confinada. O designer chegou a ficar com Maria, eliminada do programa no início da semana.

Vyni reprova relação de Eli e Natália

Durante festa, a influenciadora Jade Picon tentou fazer Vyni apoiar um possível romance de Eliezer com outras sisters, mas sem sucesso.

O cearense declarou que Eli "só combina com uma pessoa". A influenciadora começou o papo perguntando se o casal "GuLa" aconteceria hoje, aparentemente referindo-se a Gustavo e Laís, que trocaram alguns flertes na festa.

"Ai, não sei se eu 'shippo', não", respondeu Vinícius, dizendo não saber se apoia o possível casal.