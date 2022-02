Saiba qual o cachê de um participante do Camarote do BBB

Após o Big Brother Brasil dividir seu elenco entre o grupo Pipoca e Camarote, a curiosidade sobre o cachê dos integrantes começou a surgir. De acordo com o colunista Fefito, do Uol, a remuneração não é a mesma para os dois grupos de confinados na casa mais vigiada do País.

Mesmo competindo em pé de igualdade dentro do programa, o cachê dos famosos registra o valor único de R$ 30 mil.

Essa quantia é dividida em quatro parcelas, sendo uma de R$ 15 mil, paga na assinatura do contrato, e outras três de R$ 5 mil ao longo dos três meses de programa.

Já os integrantes do grupo Pipoca assinam um contrato de um salário mínimo por mês, recebendo mais R$ 500 por cada semana no jogo.

Nenhum dos participantes, independente de ser celebridade ou anônimo, podem receber por merchandising. Assim, toda a receita fica para a Globo.

BBB X A FAZENDA

Além disso, o portal ainda acrescenta que o valor recebido pelos integrantes do Camarote do BBB ainda é menor do que aquele recebido pelos participantes de "A Fazenda".

Mesmo tenho uma menor audiência, a Record paga aproximadamente R$ 60 mil para cada peão. Porém, o valor pode variar a depender do nível de fama do integrante. Cada um também ganha R$ 2 mil a cada ação publicitária dentro do programa.