Equipe de Jade rebate Leo Picon após críticas nas redes sociais

Equipe de Jade Picon emitiu, na noite desta quarta-feira (16), uma nota de esclarecimento após Leo Picon, irmão da BBB, invadir o Instagram da sister e criticar postagens feitas por ele nas redes sociais da influencer.

Equipe de adms de Jade Picon Diz a nota de esclarecimento É isso que fazemos: marketing. Se vocês continuarem fazendo dela a vilã, nós seguiremos a mesmo narrativa

No comunicado, a equipe cita que foram contratados por ela na base da confiança em seus trabalhos e que na opinião deles "reality show é um programa de TV e as pessoas sempre tendem a pintar um vilão e um mocinho. Se a Jade foi definida como vilã pelo público, na nossa visão de estratégia seria em vão tentar fingir que nada aconteceu ou tentar remar contra uma maré inteira na internet. Quando ela era tida como mocinha, todas suas atitudes eram aclamados, e se houvesse algum erro ia passar batido. Agora, com ela sendo apontada como a nova vilã, o que vai acontecer é exatamente o oposto", aponta os adms.

Como tudo começou

Na tentativa de transformar a imagem de vilã da influenciadora em algo positivo, os administradores das redes sociais de Jade fizeram postagens comparando Jade com vilãs como Carminha e Regina George, do filme "Meninas Malvadas", o que desagradou Léo, que não ficou calado e deixou claro seu descontentamento.

"Não estou de acordo com os trabalhos, com as comunicações, com os posicionamentos, com as posturas dos administradores. Isso vem recaindo em mim. Minha paciência está perto do limite e quando isso acontecer vou intervir na comunicação", comentou o empresário e influencer Léo Picon.