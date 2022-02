Após crise de choro no BBB22, Jade Picon tenta burlar regra, reclama de produção e é punida

As últimas 24 horas no BBB22 não estão nada agradáveis para Jade Picon. Após ver sua aliada, Bárbara Heck, ser eliminada no paredão desta terça-feira (15), a influencer tentou quebrar uma regra do programa, discutiu com a produção, e acabou recebendo uma punição. As informações são do Metrópoles.

Abalada com a saída da amiga, Jade teve uma crise de choro no quarto do líder e decidiu dormir no Quarto Lollipo por uma noite, com a intenção de ficar perto das sister Laís, Eslovênia e Larissa.

A decisão, no entanto, não agradou a produção, que tratou de mandar um recado. “Atenção: líder dorme no quarto do líder", disse a voz do Big Boss enquanto Jade conversava com outros brothers no jardim.

Atenção :Líder dorme no quarto do líder !! A gente só vence 🥳🥳🥳 pic.twitter.com/kMqsyVetxa — ᴍᴀᴛᴇᴜsɪɴʜᴏ🌩 (@matcommenta) February 16, 2022

Irritada, a influencer então tratou de externar sua indignação. "Que loucura, não deixarem eu dormir onde eu quero”. Pelo comentário, a produção descontou 50 estalecas.

Em seguida, ela foi até o quarto Lollipop para contar a história e perdeu mais dinheiro.“Caramba! Só hoje já foram 150 [estalecas perdidas]”, reclamou.