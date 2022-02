Bárbara Heck é a quarta eliminada do BBB 22, com 86,02% dos votos

A modelo Bárbara Heck é a eliminada do quarto paredão do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A sister deixou a casa na noite desta terça-feira (15) com 86,02% dos votos do público.

Bárbara disputou o paredão ao lado dos colegas de confinamento Arthur Aguiar e Natália Deodato, que terminaram a berlinda com, respectivamente, 4,95% e 9,03% dos votos.

"Aqui estão três personagens que se jogam no BBB, que se posicionam, que se impõem no jogo", disse o apresentador do reality, Tadeu Schmidt.

Tadeu Schmidt Apresentador "Quem jogou mal? Quem merece sair? Quem continuar no programa é porque está forte? Gente, caiu no paredão, tudo pode acontecer. Em algum momento, a combinação das pessoas pode ser desfavorável para você".

No discurso, Tadeu recapitulou a trajetória de cada um dos emparedados, mostrando como eles chegaram até ali. "Estar no paredão é muito arriscado, por isso o Arthur fez tudo para fugir. Ainda não conseguiu evitar".

Durante a exibição do BBB 22 nesta terça, a quantidade de votos foi subindo gradualmente, saindo de cerca de 462,8 por minuto para 659,1. O paredão concentrou um total de 105.723.074 votos.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado a sister como mais rejeitada pelo público esta semana, com 77,8% dos votos dos leitores. Enquanto Arthur Aguiar e Natália Deodato apareceram na enquete com 9,3% e 12,8%, respectivamente.

COMO CHEGARAM AO PAREDÃO?

O trio Arthur, Natália e Bárbara foi definido para o quarto paredão do BBB 22, na noite do último domingo (13). A líder pela segunda vez consecutiva, Jade Picon, indicou novamente o Arthur ao paredão. Os participantes fizeram a votação fechada no confessionário, dando maioria em Natália.

O jogo ainda contou com dois contragolpes, tanto o da pessoa mais votada, quanto pelo indicado do líder. O contragolpe de Natália, a mais votada, foi em Laís, enquanto o contragolpe de Arthur foi em Bárbara.

Assim, estavam Laís, Natália, Bárbara e Arthur na berlinda. No entanto, as três meninas puderam participar do Bate e Volta. A prova tinha a dinâmica de três fases, que precisava acertar os números corretos em cada uma. Laís foi a vencedora.