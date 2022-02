Quem sai do BBB 22 hoje? Enquete do Diário do Nordeste aponta Bárbara como eliminada

A modelo Bárbara Heck deve ser a quarta eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 22 nesta terça-feira (15). O resultado da enquete do Diário do Nordeste aponta a sister como mais rejeitada pelo público esta semana, com 77,8% dos votos dos leitores.

Ela disputa o paredão contra Arthur Aguiar, indicado pela segunda vez pela líder Jade Picon, e Natália Deodato, na berlinda por ter sido a mais votada da casa. Ambos aparecem na enquete com 9,3% e 12,8%, respectivamente.

Ao todo, o levantamento, que não influencia no resultado oficial, teve mais de 25,4 mil votos. Desse total, 19.765 foram destinados para Bárbara; 3.257 para Natália; e apenas 2.393 para Arthur.

A eliminação acontece ao vivo no programa desta terça, e será anunciada pelo apresentador Tadeu Schimdt, apesar da expulsão de Maria.

