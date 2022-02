Enquete BBB 22: Arthur, Natália ou Bárbara? Vote em quem você quer fora da casa

Arthur, Natália e Bárbara estão no quarto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22. O trio foi definido na noite deste domingo (13), após votação ao vivo com voto do líder e dos brothers e sisters em voto no confessionário. A eliminação acontecerá na terça-feira (15).

Os anjos Pedro Scooby e Paulo André, vencedores da prova desta semana no BBB 22, decidiram imunizar Douglas. Além disso, um dos dois teria o anjo autoimune, então, Scooby deixou que PA ficasse com a imunidade.

Logo depois, a líder pela segunda vez consecutiva, Jade Picon, indicou novamente o Arthur ao paredão. Os participantes fizeram a votação fechada no confessionário, dando maioria em Natália.

Por fim, os novos participantes Larissa e Gustavo, que vieram da casa de vidro e estão imunes neste primeiro paredão, votaram em Brunna Gonçalves.

Dinâmicas no voto

Durante dinâmica para descobrir os votos, Rodrigo pediu para saber o voto de Bárbara, que foi em Lucas.

Laís pediu para ver o voto do DG, que foi na Laís. Lina, por sua vez, pediu para ver o voto de PA, que foi nela. Por fim, o Douglas pediu para ver o voto de Vyni, que foi em Natália.

Além disso, o jogo ainda contou com dois contragolpes, tanto o da pessoa mais votada, quanto pelo indicado do líder. O contragolpe de Natália, a mais votada, foi em Laís, enquanto o contragolpe de Arthur foi em Bárbara.

CONFIRA COMO FOI A VOTAÇÃO NO CONFESSIONÁRIO

Arthur votou em Laís

Tiago votou em Natália

Paulo André votou em Linn

Douglas votou em Laís

Scooby votou em Linn

Bárbara votou em Lucas

Laís votou em Natália

Vyni votou em Natália

Bruna votou em Natália

Eli votou em Natália

Maria votou em Scooby

Eslô votou em Natália

Lucas votou em Tiago

Natália votou em Laís

Jessi votou em Scooby

Linn votou em Scooby

Prova Bate e Volta

Na Prova Bate e Volta, participaram Laís, Natália e Bárbara. A prova tinha a dinâmica de três fases, que precisava acertar os números corretos em cada uma. Laís foi a vencedora.

