Globo vai pagar ajuda psicológica para Maria após expulsão do BBB 22

Após sua desclassificação do BBB22 nesta terça-feira (15), Maria receberá apoio psicológico por parte da TV Globo, segundo informações do portal Uol. A direção do reality decidiu por sua expulsão do programa após a cantora agredir à colega Natália com um balde no último Jogo da Discórdia.

Tanto Maria como a família deverão ser informadas nas próximas horas das consequências de sua desclassificação. Isso porque a atriz deverá ter perdas financeiras por quebrar as regras de convivência no programa.

Participantes expulsos perdem o direito de receber os cachês previstos em contrato por tempo de permanência na casa, além das participações nas ações promocionais da Globo.

Apoio a outros participantes

A prática de dar apoio psicológico, no entanto, já costuma ser adotada pela emissora para participantes deixam o reality de forma traumática, a exemplo da rapper Karol Conká, que foi acolhida para lidar com o recorde de rejeição na sua saída do BBB21. Lucas Penteado, que desistiu do reality por não suportar a pressão na mesma edição, também recebeu esse suporte.

Ainda conforme o Uol, Maria tem contrato de três meses com a Globo, que pode ser rescindido por causa da expulsão, embora seja pouco provável que isso aconteça. Nos bastidores, a saída foi vista como um erro de jogo e não como uma falha de caráter da atriz.