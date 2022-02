Pai de Maria nega agressão e discorda da expulsão da filha no BBB 22

A família de Maria parece não ter recebido bem a notícia da eliminação da sister do BBB 22. A participante deixou o reality show nesta terça-feira (15) após agredir Natália no Jogo da Discórdia.

Carlos Câmara, o pai da cantora agora ex-integrante do grupo Camarote, comentou a decisão da produção do reality global. Segundo informações do portal Uol, ele discordou da expulsão e nega que ela tenha sido agressiva no programa. "Estou chateado", comentou Carlos, que ainda revelou não ter feito contato com a TV Globo e com a filha.

Polêmica no Jogo da Discórdia

Maria foi eliminada do reality, na manhã desta terça-feira (15). A TV Globo informou que ela descumpriu uma das regras do programa — agressão física contra um participante. Na internet, fãs do reality pediram a expulsão de Maria por ela ter sido agressiva com um balde contra Natália durante o Jogo da Discórdia, na dinâmica da última segunda-feira (14).

"Nós reavaliamos cuidadosamente as imagens no jogo de ontem e a atitude da Maria com a Natália acabou gerando uma agressão. Por isso, Maria infringiu uma das regras do contrato. Foi desclassificada e acaba de deixar o BBB", informou a direção do programa. Após o aviso, os confinados lamentaram a saída de Maria.

O jogo segue para os outros participantes. Nesta terça-feira (15), Arthur, Natália e Bárbara enfrentam o quarto paredão do reality.