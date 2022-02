Maria assume novamente que agrediu Natália no BBB 22: 'pedi desculpas'

Durante a gravação do Raio-X do BBB 22, desta terça-feira (15), Maria voltou a assumir que agrediu Natália durante o Jogo da Discórdia, realizado na noite dessa segunda-feira (14). Na ocasião, onde os participantes jogavam um balde com água suja um nos outros, a sister acertou a modelo na cabeça com o objeto.

“Quando vim pra cá, pro programa, vim muito disposta a ser eu mesma e [estou] tranquila quanto a isso, mas sabia que tinha uma preocupação, que é a minha tendência a ser agressiva", começou.

Maria Cantora "Só que a tendência a ser agressiva são nas minhas palavras, nas minhas expressões, no meu tom de voz. Nunca foi num lugar de agressão. E isso é uma atitude que me preocupou e que eu pedi desculpas ontem no ao vivo pra Natália."

No Raio-X, Maria vem a público se desculpar pela atitude agressiva que teve com Natália no último jogo da discórdia. #BBB22 pic.twitter.com/L0aisXW3Ml — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 15, 2022

Nas redes, os internautas seguem pedindo que a artista seja expulsa do reality show devido à atitude, classificada pelos usuários como "agressão", o que é contra as regras do BBB.

Ainda no Raio-X, Maria disse que já havia observado, antes do programa, algumas ações mais agressivas fisicamente cometidas por ela, e que tem começado a cuidar disso.

"“Depois do ao vivo também pedi desculpa pra ela de novo e gostaria de pedir desculpa aqui pra vocês, publicamente, mais uma vez. Porque é algo que eu tenho começado a observar em mim, e que lá fora eu já tenho começado a cuidar, aqui dentro é um pouco mais difícil. Mas eu vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar, eu acho que era importante falar isso”.

Na segunda-feira (7) passada, Maria já havia sido alvo de pedidos de expulsão por parte do público após ela "dá um tapa" na testa de Arthur, também durante o Jogo da Discórdia.

