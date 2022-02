Vyni e Natália choram e fazem as pazes após saída de Maria

O cearense Vyni foi um dos participantes mais tocados com a eliminação de Maria no Big Brother Brasil (BBB) 22, na tarde de terça-feira (15). Ao saber da tristeza do bacharel em direito, a participante Natália foi consolar o confinado.

Os dois choraram juntos e se abraçaram no quarto lollipop. Natália falou em sentimento de culpa sobre a saída de Maria e Vyni disse: "tu num tem culpa não".

Veja momento:

Vyni tá chorando muito com a expulsão da Maria e a Natália tá acolhendo ele agora. #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/RnutMQRbzR — MattyBala #BBB22 💜🔫 (@MattyBala) February 15, 2022

A mineira pediu para ele se acalmar. Em seguida, em choro, ele disse: "independente de qualquer coisa eu vou tá aberto aqui para você".

Natália e Vyni ainda afirmaram não sentir raiva um do outro.

Bárbara, Brunna e Eliezer também consolaram Vyni no quarto lollipop.

Vyni e Natália estavam brigados

Vale lembrar que depois da formação do paredão com Arthur, Bárbara e Natália no domingo (13), Vyni buscou a mineira para conversa, mas eles acabaram não se entendendo.

O conflito se estendeu no jogo da discórdia na segunda-feira (15).