Globo nega barraco de Maria após rumores de sua reação na saída do BBB22

Após os rumores de que Maria teria supostamente promovido um barraco na saída do BBB 22, a Globo negou que a atriz teria agido de modo agressivo ao saber de sua expulsão do reality nesta terça-feira (15). Segundo a coluna LeoDias, do portal Metrópoles, a informação veio a partir de fontes dos bastidores do programa.

Todos negaram categoricamente os rumores de barraco, apontando ainda que a participante ficou triste ao ser informada sobre a decisão da direção do BBB 22.

No entanto, apesar da tristeza, não apresentou resistência para deixar o confessionário e o reality em momento algum. O portal também detalhou que o clima nos bastidores é de incredulidade depois que as informações sobre o suposto barraco foram divulgadas.

RUMORES DE BARRACO

Depois da desclassificação de Maria no BBB 22, nesta terça-feira (15), o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua, comandado por Sonia Abrão, apontou que a atriz fez um barraco no confessionário ao ser informada de sua expulsão. De acordo com o portal Terra, a jovem não teria aceitado bem a decisão.

O culunista detalhou que Maria chegou a xingar os produtores e diretores do programa, além de ter negado a agressão à Natália Deodato.

Alessandro Lo-Bianco Colunista "Um verdadeiro barraco. Desativaram as câmeras do confessionário. Ela ainda pediu para que Natália fosse chamada ao confessionário. Depois simplesmente parou de falar com Boninho, o Dourado e produtores. Ela ainda tentou abrir a porta do confessionário à força".

Lo-Bianco ainda compartilhou que as câmeras do confessionário foram desligadas e a segurança precisou ser acionada até Maria se acalmar. No entanto, conforme dito pela Globo, nada desse relato aconteceu.

PEDIDO DE DESCULPAS

Durante a gravação do Raio-X do BBB 22, desta terça-feira (15), Maria voltou, inclusive, a assumir que agrediu Natália durante o Jogo da Discórdia.

“Quando vim pra cá, pro programa, vim muito disposta a ser eu mesma e [estou] tranquila quanto a isso, mas sabia que tinha uma preocupação, que é a minha tendência a ser agressiva", começou a dizer.