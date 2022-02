Big Fone vai tocar pela primeira vez no BBB 22 nesta semana, diz Boninho

O tão esperado e temido Big Fone está prestes a tocar no Big Brother Brasil 22, informou Boninho, diretor do programa. Em resposta a um seguidor no Instragram, o big boss revelou que o telefone da casa mais vigiada do Brasil vai estrear ainda nesta semana.

"E o Big Fone, quando toca? Está demorando", questionou uma página. Em seguida, Boninho respondeu: "Que tal essa semana?". Os fãs do reality se animaram com a novidade e o comentário do diretor ganhou milhares de curtidas.

Internautas comemoraram o spoiler e torceram para acontecer o mais rápido possível. "Aguardando ansiosamente esse big fone tocar! Vamos movimentar esse jogo", escreveu uma seguidora. "Eu quero é fogo no parquinho!", pediu outra.

Os brothers já vêm atentos ao Big Fone, ansiosos para atendê-lo pela primeira vez. Esperançosos, ainda nas primeiras semanas do programa, Arthur e Rodrigo já fizeram 'plantões' ao lado do telefone, que não havia tocado.

Como funciona o Big Fone do BBB?

O Big Fone do BBB 22 fica instalado na área externa da casa. Quando o telefone tocar, o brother que atender primeiro tem o poder nas mãos. De modo geral, a dinâmica do Big Fone acontece da mesma forma em todas as edições: quando um dos participantes atende, deve fazer o que a voz do outro lado mandar.

Desde o primeiro ano do telefone na casa, a produção do vem criando dinâmicas e poderes diferentes para movimentar o jogo. Os brothers já foram premiados com imunidade ou direito de imunizar, além de poder de indicação ao paredão. O poder também já rendeu castigos como ida direto ao temido quarto branco e ao paredão.

O Big Fone estreou no Big Brother Brasil na oitava edição do reality. Desde então, toda temporada o toque é esperado pelos participantes e pelo público.