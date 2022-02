Bárbara Heck isenta Jade de culpa por ter saído do BBB 22 em entrevista no 'Mais Você'

A gaúcha Bárbara Heck, quarta eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 22, conversou com os repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete no "Mais Você", na manhã de quarta-feira (16). Ela assistiu diferentes imagens de momentos como a saída do reality e conversas de brothers sobre o jogo dela.

No programa "Mais Você", Bárbara viu Jade chorando e dizendo ter sido o motivo dela ter saído do reality.

A gaúcha disse acreditar que a influenciadora digital não teve culpa. "Foi consequência do jogo. Eu estava ciente que poderia acontecer".

Na madrugada, depois da saída de Bárbara, Jade Picon também conversou sobre os sentimentos da saída de Bárbara com Paulo André. Ela disse ter pensando melhor e que a culpa não era dela.

O atleta comentou o discurso de Tadeu Schmidt ao eliminar Bárbara: "Ele falou: 'A Bárbara está no Paredão por escolha de outras pessoas'."

Jade, em seguida, respondeu: "Ela estar no Paredão foi, sim, consequência da minha escolha de colocar o Arthur, porque o Arthur puxou ela. Se eu tivesse colocado outra pessoa, não teriam puxado ela. Só que eu não entro nessa brisa em nada na minha vida. Tudo acontece porque tem que acontecer".

Jogo das plaquinhas

Em dinâmica no "Mais Você", Bárbara deu plaquinhas para identificar algum dos confinados.

Lucas - Planta

Arthur - Jogador

Fofoqueira - Bárbara

Ao fim do programa, a gaúcha foi questionada sobre quem ganharia o reality. "Acho que o Arthur por enquanto, pelo menos. Talvez possa mudar alguma coisa. Parece que vai ser ele".

Apesar de acreditar na vitória do ator no programa, a torcida dela é por outro pessoa. "Lógico que a minha torcida é para Lais. Ela é minha aliada".