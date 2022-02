Bárbara chora ao explicar episódio com Natália no banheiro no 'Bate-papo BBB'

A modelo Bárbara Heck, quarta eliminada em um paredão no BBB 22, participou do programa "Bate-papo BBB" logo após deixar o reality. Na madrugada de quarta-feira (16), ela foi questionada sobre o momento junto de Laís e Eslovênia onde elas aparecem fazendo gestos após ver Natália no banheiro.

Ela se pronunciou sobre as acusações de preconceito que sofreu após protagonizar o momento no banheiro do reality. Assim que entrou na casa, Gustavo contou que ela foi acusada de imitar um macaco para ironizar Natália.

Sister critica como Gustavo abordou tema

"Eu fiquei chocada quando ele [Gustavo] me trouxe essa informação. Fiquei apavorada, fico nervosa até agora. Se tem uma coisa que eu não sou é cruel, racista ou preconceituosa. Pensar que [as pessoas] pensaram isso de mim me deixa muito chateada e assustada", declarou ela.

Emocionada, ela declarou que também não aprova a maneira com que o colega de confinamento abordou o tema.

"Até da forma que ele [Gustavo] trouxe, não achei legal. Já chegou afirmando que isso tinha acontecido e não foi assim. Todo mundo sabe que, ainda mais quando eu tô de salto, eu corro assim [desengonçada]", explicou a ex-BBB.

Na entrevista, Bárbara disse que ficou abalada e procurou Natália assim que descobriu a situação. "Eu falei sobre isso na casa, quando eu fiquei sabendo. Levei para a Natália o que tinha acontecido e bom, não tem nada o que falar. Não aconteceu e jamais aconteceria. Se eu visse [algo do tipo], jamais seria conivente com qualquer ato ou brincadeira de mau gosto".