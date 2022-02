Saiba por que a Ana Maria Braga não apresentou o 'Mais Você' nesta quarta (16)

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu os espectadores do programa 'Mais Você' esta semana após não aparecer no comando do programa. A ausência, no entanto, é por uma boa razão: ela passará três semanas de férias.

Enquanto isso, são os repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete, já conhecidos do público, que assumem o programa. Os dois, inclusive, já comandaram o 'Mais Você' no início do mês passado.

Descanso na praia

As férias mais recentes de Ana Maria foram em julho de 2021, quando se ausentou durante a exibição das Olimpíadas de Tóquio na TV Globo.

Na época, ela passeou por uma praia, onde foi flagrada, e recebeu elogios de seguidores e amigos ao posar de biquíni.