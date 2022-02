Mãe de Arthur Aguiar e Maíra Cardi não se falam desde separação do casal e 'exposed' do ator

Atual participante do BBB22, Arthur Aguiar tem apoio integral de sua mãe, a professora de educação física, Kátia Aguiar; e da mulher, a coach e influencer Maíra Cardi. A torcida por ele, no entanto, é a única coisa em comum entre elas, já que as duas não se falam a mais de 1 ano e meio. As informações são do jornal Extra.

O rompimento entre elas teria ocorrido na ocasião da separação do casal em 2020, e depois de Maíra expor as traições do ex-marido e o acusar de abuso psicológico em rede nacional.

Katia nunca se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas chegou a publicar textos com referências indiretas a ex-nora.

"O que você sabe por terceiros, você não sabe. O que você sabe porque supôs, você não sabe. O que você sabe porque ouviu falar, você não sabe", dizia publicação de 27 de junho de 2020.

Uma fonte ligada à professora disse que mesmo após o filho reatar o casamento, a relação com Maíra permaneceu abalada. "Elas não se dão. A mãe do Arthur não queria que ele reatasse com a Maíra de jeito nenhum. Mas nunca foi de se meter na vida dos filhos", diz a fonte, não identificada.

Katia não entra em detalhes sobre a relação com a nora e diz que a distância é a responsável pelo afastamento, já que ela vive no Rio e Maíra no interior de São Paulo. Nas redes sociais, no entanto, as duas não se seguem mais.