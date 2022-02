Léo Picon invade as redes sociais de Jade para reclamar da equipe da irmã: 'não estou de acordo'

Léo Picon 'invadiu', no início da madrugada desta quarta-feira (16), as redes sociais da irmã, Jade, que está confinada no BBB 22. Na ocasião, ele desabafou contra os administradores das contas oficiais da participante do reality show.

O criador de conteúdo revelou que não está feliz com o trabalhado que vem sendo realizado e que, segundo ele, estaria recaindo sobre a própria imagem. O empresário publicou o desabafo direto na conta do Instagram da irmã, de quem ele disse ter direito ao acesso por ser responsável pela criação.

"Estou invadindo o Instagram da Jade por meios que eu não vou falar quais. Posso tomar o Instagram da Jade a qualquer momento, o Twitter, o Youtube, TikTok... todas as redes que criei lá atrás, elas podem voltar para minha mão", começou Léo.

Léo Picon Empresário e influenciador digital "Não estou de acordo com os trabalhos, com as comunicações, com os posicionamentos, com as posturas dos administradores. Isso vem recaindo em mim. Minha paciência está perto do limite e quando isso acontecer vou intervir na comunicação."

Após a publicação no perfil da participante do BBB, o influenciador postou uma série de comentários no próprio Twitter, reforçando a desaprovação com os profissionais que administram as contas da irmã e ainda se colocou a disposição para assumir a gestão delas.

"Não desqualifico nem busco culpados para o trabalho que está sendo feito. Mas me coloco a disposição, ao lado das pessoas que eu confio, para fazer esse trabalho diante das minhas melhores intenções e das mensagens que venho recebendo", escreveu Léo.

Jade 'Piton'

Na terça-feira (15), os administradores das contas da sister resolveram adotar o apelido "Piton" no lugar do sobrenome Picon da jovem. O nome estava sendo usado por usuário que criticam Jade e referir-se a um tipo de serpente.

No entanto, quem desaprovou a decisão da equipe foi a própria mãe da participante, Monica Santini Froes, que comentou "sem noção" na publicação sobre a adoção do apelido. A reação da matriarca foi excluída depois, mas uma página de fofoca conseguiu registrar a fala dela.

Jade, que chegou a acalçar mais de 18 milhões de seguidores no Instagram após entrar no BBB 22, vem perdendo seguidores nos últimos dias. Atualmente, ela tem 17,7 milhões.

