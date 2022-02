Maria pode pagar multa milionária a Globo após expulsão do BBB; entenda

A cantora Maria, participante do Big Brother Brasil (BBB) 22, foi eliminada do reality, na última terça-feira (15), por agredir Natália com um balde na cabeça durante o Jogo da Discórdia. A TV Globo informou que ela descumpriu uma das regras do programa — agressão física contra um participante.

Além da expulsão do jogo, as consequências da atitude de Maria podem gerar uma multa milionária. Segundo informações do colunista Fefito, do portal Uol, o contrato de participação do BBB 22 contém cláusulas que afirmam que os que forem desclassificados "não farão jus a qualquer remuneração, prêmio ou indenização pela Globo, ficando obrigados a ressarcimento de perdas e danos a que derem causa".

Multa milionária e perda de prêmios

Ou seja, Maria pode perder os prêmios que ganhou em provas, seja dinheiro ou eletrodomésticos. O contrato da cantora para a duração do programa também pode ser rescindido de imediato.

O contrato também estabelece uma possível multa no valor do prêmio. "No caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelas partes neste instrumento, bem como no regulamento, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de uma multa de até R$ 1,5 milhão", diz o contrato.