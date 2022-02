Larissa e Gustavo, do BBB 22, têm 1ª briga no confinamento

Larissa e Gustavo, os dois participantes que entraram no Big Brother Brasil 22 pela Casa de Vidro, protagonizaram a primeira briga na manhã desta quarta-feira (16) no confinamento. Sob acusações relacionadas ao jogo, eles se exaltaram durante o raio-X.

A desavença começou enquanto Larissa conversava com Jessilane, Eliezer e Vinicius na porta do confessionário. Segundo a sister, a estratégia de jogo é importante, mas o coração também seria um fator essencial.

Logo após o comentário, Gustavo saiu de dentro do cômodo e o silêncio se instaurou. Larissa logo se retirou e entrou no quarto Lollipop, gerando comentários do curitibano: 'o assunto chegou'.

Após confirmação de Jessilane, ele não perdeu tempo e entrou no quarto para alfinetar a colega. "Quem quiser falar algo para mim, fala na cara, tá? Melhor do que dar Queridômetro é falar na cara", disse ele. Veja:

Estratégias de jogo

Larissa, por sua vez, não deixou o assunto se encerrar. "Se a carapuça serviu, não posso fazer nada", rebateu. Em seguida, Gustavo negou que fosse carapuça, mas a jovem não reforçou que estava falando dele.

"Se você quis entrar aqui acomodada, pode entrar, eu não quis. Faça o teu jogo e eu faço o meu. Respeita a minha pessoa", continuou Gustavo.

Enquanto isso, Larissa seguiu falando sobre formas de jogar o BBB. "Se você acha que o único estrategista da casa é você, você está enganado, meu amor. Não é só você que sabe jogar, não", finalizou a sister.