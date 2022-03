Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica

A noite desta quinta-feira (17) abre a nona semana do BBB 22 com a Prova do Líder. Animado com a dinâmica de hoje, o diretor do programa, Boninho, já adiantou os detalhes da disputa. Em seu Instagram, compartilhou que os brothers precisarão de "precisão, velocidade e sorte".

Além disso, conta com patrocínio de uma marca de cerveja. O vencedor garante uma semana no VIP e a liderança. Assim, terá o poder de indicar um participante ao paredão no domingo (20).

Ainda durante o programa desta noite, depois da prova, também serão definidos os integrantes do VIP e da Xepa.

Dinâmica da semana

No começo do programa, Tadeu Schmidt foi conversar com os brothers e apresentou a dinâmica da semana. Nesta quinta-feira, 12 participantes irão para a prova do líder, e o último líder, Lucas, não teve poder de vetar outro colega de confinamento da prova.

A Prova do Anjo ocorrerá no sábado (19), enquanto a formação do paredão da nona semana acontecerá no domingo (20).