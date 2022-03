Confira o cronograma desta semana no BBB 22

Após a festa do Lucas Bissoli, esta quinta-feira (17) marca o início da nona semana do BBB 22. A nova Prova do Líder ocorrerá esta noite, em dupla, com 12 pessoas na dinâmica. A dupla vencedora terá de decidir em consenso quem será líder e quem ganhará 10 mil reais.

O líder poderá indicar um brother ao paredão de domingo (20) e, também, escolher os brothers para ficar no VIP da Semana.

Conforme o apresentador Tadeu Schmidt, o primeiro emparedado da semana também será conhecido hoje. Além disso, os jogadores já eliminados do BBB 22 terão que votar em uma pessoa entre os jogadores da pior dupla de cada chave da prova.

No sábado (19), será realizada a Prova do Anjo. O vencedor terá o poder de imunizar um aliado, receber um almoço e assistir a exibição de vídeos de pessoas próximas ao participante.

Já no domingo (27), está consagrado como a formação do paredão. De acordo com o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, a berlinda será tripla.

Formação de Paredão

Durante a formação, o anjo poderá imunizar um e o líder também indicará um participante. Esse, por sua vez, terá direito a um contragolpe, podendo puxar outro brother. Nesta semana, também já terá um emparedado escolhido pelos eliminados.

A votação da casa será dividida entre o confessionário e a sala. Serão 6 votos no confessionário, enquanto outros 5 devem ocorrem de forma aberta na sala. Ao fim, ocorre Bate-Volta.

Cronograma