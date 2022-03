Lavagem de roupa suja marca dinâmica de ex-participantes; veja como foi volta dos eliminados do BBB

O retorno dos ex-participantes do BBB 22 aconteceu durante o programa desta quinta-feira (17). Ao lado do apresentador Tadeu Schmidt, estiveram presentes Jade, Vyni, Larissa, Brunna, Bárbara, Naiara, Rodrigo e Luciano. No entanto, o reality deixou de fora Maria e Tiago.

A cantora Maria foi expulsa do reality, no dia 15 de fevereiro, por agredir Natália com um balde na cabeça durante o Jogo da Discórdia. Enquanto Tiago foi o único participante da edição que apertou o botão da desistência, no dia 27 de fevereiro.

Já no início da dinâmica, o brothers precisaram escolher um líder entre os ex-participantes. A decisão deveria ser tomada em consenso e, após breve debate, indicaram Rodrigo Mussi, o segundo eliminado do programa. Outra votação foi aberta, desta vez para eliminar um deles da dinâmica, e a escolhida foi Naiara Azevedo.

Eliminados indicam participante ao paredão

Os ex-participantes tiveram a missão de votar entre Eslô, Gustavo, Lina e Natália para ir ao paredão, brothers que obtiveram menor pontuação na prova do líder. Gustavo recebeu seis votos e foi o indicado para a berlinda.

Confira como foi votação:

Rodrigo votou em Gustavo

Larissa votou em Gustavo

Brunna votou em Gustavo

Luciano votou em Eslovênia

Bárbara votou em Gustavo

Jade votou em Gustavo

Vyni votou em Gustavo

Naiara Azevedo foi alvo de polêmicas

A dinâmica de retorno dos ex-participantes do BBB 22 foi marcada por lavagem de roupa suja e muito bate boca. Durante discussão, Naiara Azevedo alegou que Brunna Gonçalves e Jade Picon "caçoaram da cara" dela.

Além disso, Naiara se decepcionou por Bárbara ter dito que ela teria "probleminhas na cabeça". Bárbara rebateu dizendo que a cantora a chamou de "pamonha".

Ainda sobre Naiara, Jade entrou na discussão e disse que a sertaneja exigiu um camarim separado só para ela nos estúdios Globo. Enquanto Larissa alegou que a cantora utiliza as redes sociais para atacar todos os participantes.