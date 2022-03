Douglas Silva é socorrido por dummies após sofrer mal-estar em dinâmica do BBB 22

O ator Douglas Silva sofreu um mal-estar durante dinâmica do BBB 22, na tarde desta terça-feira (22). Após deitar no chão, dois dummies ajudaram o participante a se levantar.

Os brothers estavam participando de dinâmica de um patrocinador na área externa da casa, onde foi montada uma partida de pebolim humano. A brincadeira foi narrada pelo narrador esportivo Galvão Bueno, mas foi pausada enquanto a equipe do programa checava a saúde de DG.

Depois de receber a assistência, o ator colocou os pés em um banco e recebeu uma garrafa d’água dos dummies, segundo o portal Metrópoles.

De “parça dos Dummies” à “carregado pelos Dummies” 😅😅



Bora focar no Gshow pra manter essa amizade vivíssima dentro da casa #ForaLais #FicaDG pic.twitter.com/QR8irQxPel — Douglas Silva #FicaDG 🎲 (@Silva_DG) March 22, 2022

Questionado pelos colegas sobre o motivo de abandonar a dinâmica, compartilhou: "foi do nada, comecei a ficar zonzo. Isso nunca aconteceu. Achei que fosse desmaiar". DG também acrescentou que PA chutou seu pé sem querer.

Por conta do caso, a Globoplay reprisou as imagens para os telespectadores do pay-per-view. Apesar da repetição para averiguar possível lesão, o vídeo não indicou nenhum problema.

Campeonato narrado por Galvão

De acordo com o gshow, as regras da disputa foram explicadas logo no início. O jogo contou com dois tempos de sete minutos, com dois minutos de intervalo. "Para vocês darem uma descansada, beber uma água", detalhou Galvão Bueno.

Legenda: Participantes jogam partida de 'pebolim humano' narrada por Galvão Bueno Foto: Reprodução/Globoplay

"Vocês precisam se mexer juntos e sincronizados. E será considerada penalidade máxima, pênalti, caso alguém solte a mão da barra do pebolim. E se a partida terminar empatada, ela será decidida nos pênaltis. Então, bora lá! Os times já podem se posicionar", concluiu.