Deolane Bezerra curte folga em hotel de luxo na Vila de Jericoacoara

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra curte férias em hotel de luxo na Vila de Jericoacoara, no Ceará. Em imagens publicadas em seu Instagram, na segunda-feira (21), a viúva do cantor Mc Kevin compartilhou fotos em uma parte da área de piscina.

Na legenda, deixou uma reflexão aos seguidores: "Às vezes me pergunto o porquê de ser Eu. É difícil entender os propósitos de Deus, somente agradecer e confiar. Obrigada Deus, Tu És meu refúgio e fortaleza".

De acordo com a revista Quem, as diárias no hotel podem custar até R$ 3 mil. Em seus stories, Deolane também compartilhou a vista da piscina privada de seu quarto.

Passeio com aventura

Em meio à viagem, a advogada aproveitou para fazer um passeio off-road, em veículo especializado para percorrer as dunas de areia próximas à Jeri. "Cês querem aventura? Então nós teremos".

Utilizando o capacete de proteção, brincou com o visual: "estou me sentindo no Power Rangers". Apesar da empolgação com o passeio, disse que iriam em uma velocidade devagar. "Nós só temos uma vida, aproveitem".

Em outra publicação dos stories, Deolane declarou que queria "a sorte de um amor tranquilo". Na imagem, estava ao lado de uma cesta de comida decorada com flores.

Após viagem marcada por banho de mar e curtição em restaurantes, a despedida aconteceu na piscina privada do seu quarto. "Vamos arrumar as malas e ir embora porque nem só de passeio vive a mamis", concluiu.