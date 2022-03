Deolane Bezerra resgata fotos de formatura e brinca sobre aparência: 'era estranha'

O processo de resgatar o passado muitas vezes faz surgir o sentimento de surpresa e saudade. Nesta sexta-feira (18), enquanto passeava pelas fotos de sua formatura em Direito, a advogada Deolane Bezerra brincou com a própria mudança: "Olha os dentinhos e a boca murcha! Era estranha, ein?".

Legenda: A advogada passeou por álbuns de fotografias antigos Foto: Reprodução/Instagram Legenda: Deolane chegou a comentar detalhes sobre sua aparência, como a pele e os dentes Foto: Reprodução/Instagram Legenda: Em sua festa de formatura, Deolane vestia uma peça vermelha Foto: Reprodução/Instagram

As imagens foram compartilhados nos stories de seu Instagram. Virando as páginas para que seus seguidores acompanhassem, ainda explicou: "Minha gente, eu fuçando aqui as coisas, como o tempo passa rápido. Eu me formei em 2010, (estava) morena".

A advogada mostrou fotos da formatura ao lado de sua mãe, outros familiares, amigos e conhecidos. "Ai meu Deus, bateu uma saudade. Eita, tempo bom”.

Trajetória de luta

O ato de regressar para as lembranças de 12 anos atrás trouxe também a nostalgia e o orgulho da própria trajetória.

Deolane Bezerra Advogada "Me lembrei de tanta coisa dessa faculdade agora, deixava de fazer tanta coisa, mas ninguém hoje em dia quer deixar de fazer nada para alcançar algo lá na frente, quer tudo de imediato, instantâneo".

Feliz pela oportunidade de ter cursado o ensino superior e ter conquistado parte de seus sonhos, a viúva de MC Kevin conclui: "é, gente...sem luta não há conquista".