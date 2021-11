Quem é Deolane Bezerra, advogada que chegou aos assuntos mais comentados no Twitter

A advogada Deolane Bezerra chegou aos assuntos mais comentados do Twitter na noite dessa quarta-feira (3) em razão de sua festa de aniversário. Celebrando 34 anos, a loira realizou evento em São Paulo marcado por confusão: a socialite Rayane Cassemiro e a ex-BBB Adélia Soares travaram um bate-boca no local. As informações são do Jornal do Commercio.

O evento, entretanto, também foi notado por muito luxo e opulência: Deolane usou adereços e roupas especiais — foram investidos R$ 1 milhão apenas em joias — e proteção de quatro seguranças.

O requinte da comemoração não se restringiu às vestes e aos acessórios: o evento, com 500 convidados, teve presença de diversos famosos e shows de Belo, Lexa, Matheus & Kauan e Simone & Simaria. Os custos da festa chegaram ao valor de R$ 4 milhões.

Legenda: Nomes da música e da internet foram convidados para participar de festa Foto: Reprodução/Instagram

Embora a festa tenha sido bastante comentada, Deolane já movimenta as redes sociais e tem um grande engajamento no Instagram há algum tempo, sendo, inclusive, conhecida como "Doutora". Parte do público, contudo, segue com o questionamento: quem é ela?

Quem é Deolane Bezerra

Natural de Pernambuco, Deolane ficou em evidência após a morte do ex-companheiro, MC Kevin, em maio deste ano, após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. Ela tem três filhos, dois frutos de antigos relacionamentos e um adotado já em sua época de mãe solo.

Profissionalmente, ela é graduada em Direito e atua como advogada criminalista, possuindo o escritório "Bezerra Advogados & Associados" com as duas irmãs, Daniele e Dayanne Bezerra. O perfil da empresa destaca que elas são especialistas nas áreas de Direito Penal e Processo Penal, nas quais Deolane é pós-graduada.

Além disso, a advogada atua como influenciadora digital — atualmente, cobrando mais que atrizes globais em publicidade, dado o seu engajamento nas redes sociais.

Engajamento alto

A loira tem dois perfis no Instagram, ambos com alto número de seguidores. O principal, verificado, tem 12 milhões; o outro, "reserva", cinco milhões. Nas postagens, ela costuma ser espontânea e compartilhar o cotidiano, no qual costuma ostentar e comprar produtos de marcas famosas.

Legenda: Advogada ostenta nas redes sociais com produtos de marcas de luxo Foto: reprodução/Instagram

De acordo com o colunista Leo Dias, uma sequência de três Stories no Instagram tem valor de, no mínimo, R$ 50 mil. Se o contratante quiser fechar um mês de publicidade — o que dá direito a uma "publi" semanal —, o pacote chega a R$ 160 mil.

Recentemente, Deolane anunciou que investiria na carreira musical e se mudou para um dos condomínios mais badalados de São Paulo, tornando-se vizinha de Simone Mendes, da dupla com Simaria. No entanto, a nova cantora passou a estampar os portais de notícias por algumas polêmicas.

Caso MC Kevin

Embora afirme não saber ainda dos resultados das investigações, Deolane acredita que os amigos do marido estavam com ele quando MC Kevin despencou da varanda do prédio. Em outras ocasiões, ela questionou o fato de as principais testemunhas do caso terem versões diferentes para o ocorrido.

O casal estava junto havia pouco tempo. Eles haviam acabado de voltar de viagem a Dubai, onde concretizaram união. Ela, porém, não herdou a fortuna do cantor — as posses dele foram deixadas para a filha, de cinco anos, fruto de outro relacionamento.

Adepta de procedimentos estéticos

Entre os assuntos que lhe renderam repercussão, estão uma labioplastia — para "diminuir os lábios da vagina" —, além de procedimentos estéticos na boca, na orelha, mega hair, lente de contato, prótese de silicone, lipoaspiração e outros, sobre os quais trata com naturalidade. "Pensando bem, só não mudei o nome", brincou.