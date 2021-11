Aniversário de Deolane Bezerra é marcado por famosos, penetras e confusão com ex-BBB

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, reuniu diversos famosos em aniversário de 34 anos. O evento aconteceu na Mansão Ferrara, em São Paulo, nesta quarta-feira (3). A festa contou com shows de Simone e Simaria, Lexa e Matheus e Kauan. O evento foi marcado pela retirada de penetras da festa e uma confusão com uma ex-BBB.

Rayane Cassemiro e a ex-BBB Adélia Soares se desentenderam na festa, e elas entraram em bate-boca, segundo o portal IG..A ex-sister acusou a influenciadora digital de ser penetra na festa.

Páginas no Instagram compartilharam que Rayane entrou de penetra na festa, mas ela fez questão de mostrar na rede social que estava com a pulseira laranja que dava acesso ao evento, e afirmou ter sido convidada pela própria Deolane.

Rayane ainda fez stories e disse que foi agredida pela ex-BBB. Ela declarou ir fazer um corpo de delito. "Sei da mulher fina que sou, não preciso fazer barraco". Até a publicação desta matéria, a ex BBB Adélia Soares não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.

Convidados

Legenda: Taty Girl foi uma das convidadas cearenses na festa de Deolane Foto: Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia, Jojo Todynho, Virgínia Fonseca, Zé Felipe, Matheus Mazzafera, Kevinho, Belo e Gracyanne foram alguns dos convidados VIPs.

Nomes do Ceará também foram convidados para o evento de Deolane Bezerra. O influenciador Yarley e a cantora de forró Taty Girl curtiram a noite e tiraram muitas selfies.

Do lado de fora do evento, uma grade foi levantada na entrada do evento. Um grande número de fãs dos influenciadores e artistas foram até o local do evento para tentar tirar fotos.