Modelo do OnlyFans gasta R$ 1 milhão em comida, brinquedos e até remédio de ansiedade para pets

A modelo Camila Elle, da Flórida, nos Estados Unidos, revelou ter gastado US$ 200 mil obtidos por meio do OnlyFans com seus animais de estimação. Convertidos, os valores superam R$ 1 milhão, e foram dirigidos a despesas com comida, brinquedos e até medicamentos inusitados: um dos gatos toma Prozac para tratar ansiedade.

De acordo com o portal IG, a jovem, de 22 anos, tem faturamento anual na casa de sete dígitos, o qual é ostentado com os seus pets. “Eu os amo mais do que tudo no mundo, eles são minha vida”, disse ela, que "gasta muito mais" com os bichos do que consigo mesma a cada mês.

“Claro que compro para eles o melhor de tudo", destacou. “Não vou pensar nada em gastar US$ 500 em algo realmente saboroso para o jantar deles, mas só vou comer macarrão barato”.

Quem são os pets de Camila Elle

Os pets da modelo são três gatos — Yuumi, Miso e Tigger — e um cachorro, chamado Zed.

Segundo Elle, Miso é persa com pedigree e custou US$ 2 mil; Yuumi é uma gata britânica de pelo comprido, com pedigree e o mesmo valor; e Zed é ua mistura de whippet e galgo italiano, tendo custado US$ 4 mil.

Legenda: Dois gatos são de raça pura, enquanto terceiro foi adotado. Cachorro é mistura de duas raças Foto: Jam Press; reprodução/Instagram/@camilaelle2

O outro gato, da cor preta, foi adotado, mas detém o mesmo carinho da tutora. "Meus animais de estimação são meus filhos, é assim que os vejo".

Gastos dos pets

Mensalmente, Camila Elle diz gastar cerca de US$ 1 mil em cuidados pessoais, comida e medicamentos para os bichos. Os gatos são penteados duas vezes no período em razão dos pelos longos, e o processo custa US$ 150 a cada vez.

A dieta dos animais também é restrita. "Quando se trata de suas dietas, eu me certifico de que todos comam alimentos crus, pois é a melhor coisa para eles e seus casacos de pelo", pontua a jovem, que gasta US$ 200 semanalmente com a alimentação dos bichos.

No cardápio, estão "os melhores cortes delicados, como ela diz: corações de frango, peixes pequenos, iogurte grego e outros alimentos. No aniversário, revela, ela gasta ainda mais — eles são presenteados com "algo extra especial".

Dada a alimentação especial, os animais também recebem cuidados em relação à saúde e ao lazer. A modelo comprou, também, duas esteiras para os animais fazerem exercícios e queimarem calorias.

Além dos equipamentos fitness, os gatos contam com cinco torres ao redor da casa para brincarem, e isso enquanto não ganham outro monumento para a atividade: uma árvore sob medida está em construção na residência. "Vai custar US$ 5 mil e terá quase dois metros de largura e três metros de altura, com uma árvore de verdade no meio", explica.

O cão Zed, por sua vez, também recebe mimos, ganhando um brinquedo novo toda semana. "Ele é tão inteligente que se cansa deles muito rapidamente", comenta ela, ressaltando, contudo, a preferência do animal. "Vamos à praia todos os dias para passear e brincar com a bola, que ele adora".

Quando está indisponível, Camila paga um andador de cães para levar o "filho" aos passeios. Zed também conta com treinamento de Polícia para aprender novos truques.

Saúde dos pets

Como animais também são suscetíveis a diversos problemas de saúde, os bichos são levados para check-ups regulares. "As contas do veterinário ficam caras porque eu sou uma mãe muito preocupada com a saúde", explica, afirmando que eles vão ao médico veterinário a cada seis semanas, o que custa cerca de US$ 300 por vez.

Os cuidados médicos se revertem, inclusive, no uso de medicamentos diferenciados para os bichos. A gata Miso está tomando Prozac, o que representa um custo extra de US$ 50 mensais — ela é uma "menina ansiosa", segundo a mãe.

"Eu definitivamente cuido melhor dos meus animais de estimação do que de mim mesma. Eu sei que quero ter filhos um dia, mas Miso, Yuumi, Tigger e Zed sempre serão meus primeiros bebês", finaliza.