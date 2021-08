Mulher Melão afirma que ficou milionária com perfil no OnlyFans

A funkeira Renata Frisson, a Mulher Melão, revelou que ficou milionária após criar uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo pago que permite nudez e sexo explícito. Ela está no site há menos de cinco meses.

"Olha, eu não gosto muito de falar de valores, eu tenho um pouco de medo, mas posso te garantir uma coisa: eu já estou milionária graças ao OnlyFans", comentou em entrevista ao programa "Holofote" da Rádio FM O Dia.

Mulher Melão declarou que os conteúdos precisam ser pensados e publicados diariamente. Segundo ela, "não é só ficar pelada. Tem que roteirizar. Eles amam um narrador e gostam de vídeo amador".

"Eu acredito que é pela minha ousadia, por eu já ter esse DNA do povo (...) Eu gosto de me mostrar, mostrar um pouco da realidade. Tem toda uma produção que eu preparo para isso. Eu tenho que acordar falando com meus fãs e dormir falando com eles", comenta.

Fãs internacionais

A cantora conta ainda que muitos fãs estrangeiros acompanham o seu perfil no OnlyFans. Em entrevista, ela brinca afirmando que "está quase uma poliglota".

"No meu OnlyFans eu tenho muito gringo. De todos os países. Eu tenho que me virar para falar espanhol, inglês, francês, todos os idiomas", afirma.

Conteúdo sexualmente explícito

Nessa quarta-feira (25), o OnlyFans voltou atrás sobre a nova política de uso, que proibiria a publicação de "conteúdos sexualmente explícitos". A mudança vem em menos de uma semana depois do anúncio, após reivindicação de criadores de conteúdo.

O perfil oficial da plataforma agradeceu, no Twitter, a "todos por fazerem suas vozes serem ouvidas". "Obtivemos as garantias necessárias para apoiar nossa comunidade diversificada de criadores e suspendemos a mudança de política planejada para 1º de outubro", comunicou, pontuando que o OnlyFans significa "inclusão" e continuará a "fornecer um lar" para todos os criadores.