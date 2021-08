Giovanna Lancellotti e Caio Castro fugiram de hospital no Chile sem pagar conta, revela atriz

A atriz Giovanna Lancelotti fez uma revelação inusitada de um causo vivido com o ator Caio Castro. Os dois, amigos de longa data, fugiram de um hospital no Chile sem pagar a conta pelas despesas médicas após o galã sofrer um acidente em uma viagem realizada em 2014.

Em participação no programa "Que história é essa, Porchat?", Lancelotti narrou ter recebido convite de uma revista para fazer um ensaio fotográfico em uma viagem. Ela afirmou ter ficado animada com o passeio por nunca ter visto neve até então, acrescentando que poderia chamar mais pessoas para acompanhá-la.

Assim, ela escolheu Caio Castro e mais um amigo, segundo seu relato.

No segundo dia de viagem, Giovanna e Caio foram a um shopping em que havia uma piscina de ondas artificiais, equipamento que o ator resolveu testar. Eu falei "Você não vai, né? Você mora no Rio de Janeiro, surfa lá. Não precisa", contou a atriz, dizendo que o ator insistiu. No entanto, ele acabou caindo e machucando seriamente o ombro.

"Quando eu olhei, estava ele no chão, caído com a prancha. Falei 'f