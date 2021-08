OnlyFans vai proibir 'conteúdo sexualmente explícito', mas ainda permitirá nudez

A plataforma de conteúdo exclusivo OnlyFans anunciou que a partir de 1º de outubro vai proibir "conteúdos sexualmente explícitos". O site se popularizou mundialmente por ser uma vitrine para contas adultas de influenciadores digitais, artistas e atores pornôs, por exemplo.

Informação foi comunicada pela empresa à revista americana Variety nesta quinta-feira (19). Conforme o OnlyFans, no entanto, conteúdos com nudez ainda serão permitidos, desde que sigam as novas diretrizes, que ainda não foram divulgadas.

Segundo a nota, a mudança foi motivada pelo desejo de parceiros financeiros da empresa "Para garantir a sustentabilidade da plataforma a longo prazo e continuar a hospedar uma comunidade inclusiva de criadores e fãs, devemos evoluir nossas diretrizes de conteúdo", diz a empresa.

Novos termos de uso

De acordo com a Bloomberg, a plataforma afirmou que fornecerá mais orientações sobre sua nova política em breve. A empresa movimentou mais de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,8 bi, na cotação atual) em vendas no ano passado e deve gerar mais que o dobro neste ano -ela fica com 20% desse valor.

"Compartilharemos mais detalhes nos próximos dias e apoiaremos e orientaremos ativamente nossos criadores durante essa mudança nas diretrizes de conteúdo”, comenta a plataforma.

Apenas em julho deste ano, o OnlyFans aprovou 114.065 contas para criadores de conteúdo. É estimado que o site tenha cerca de 2 milhões de usuários.

Durante a pandemia, o OnlyFans atraiu mais de 130 milhões de usuários, já que profissionais do sexo, músicos e influenciadores digitais começaram a postar conteúdos no site e cobrar dos fãs para terem acesso exclusivo.

Aplicativo sem nudez

Para seguir as regras impostas pelas lojas de aplicativos do Google e da Apple, o OnlyFans anunciou a criação do aplicativo OFTV, que proíbe nudez.

Disponível para downloads em celulares com sistema operacional Android e iOS, o novo app conta com vídeos gratuitos e inclui uma série original com a famosa ex-atriz pornô Mia Khalifa, além das atrizes Bella Thorne e Holy Madison.

Segundo a Bloomberg, o app faz parte da estratégia da empresa de se descolar da imagem de site ligado ao conteúdo adulto. Ele também conta com conteúdos de instrutores de pilates, meditação, culinária, entre outros.

As notícias envolvendo o OnlyFans viraram assunto de comentários e piadas nas redes sociais nesta quinta. Até por volta das 19h, ele estava entre o tema mais falado no Twitter (96,2 mil tuítes).