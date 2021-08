Site das Lojas Renner teria sido infectado por ransomware; resgate é de US$ 1 bilhão

O site da Lojas Renner está fora do ar na tarde desta quinta-feira (19) e, de acordo com apuração do TecMundo, o sistema teria sido infectado por um ransomware — um vírus sequestrador de informações. O resgate para a liberação da plataforma seria de US$ 1 bilhão.

Conforme o TecMundo, suposta mensagem dos hackers exige somente o dinheiro, afirmando que não há interesse em vazar os dados da rede de lojas de departamento.

Ao acessar o site da empresa, uma mensagem de indisponibilidade aparece: "Estamos preparando novidades para encantar você. Aguarde"

As máquinas virtuais da base de dados da empresa em Porto Alegre, além da TIVIT, uma multinacional brasileira de soluções digitais, foram encriptadas. Um total de 1,3 mil servidores podem ter sido criptografados.

Informações dão conta que o ransomware seria o Defray777, pertencente à mesma família do RansomEXX.

O que é um ransomware?

Um ransomware é um vírus que age como um sequestrador virtual. Segundo o site TecMundo, ele criptografa os arquivos de um sistema e exige pagamento em criptomoedas para a liberação.

O site de tecnologia solicitou informações às Lojas Renner e aguarda atualizações sobre o caso.