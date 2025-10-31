Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Vista aérea do aeroporto de Londres.

Mundo

Ataque cibernético afeta check-in e embarque em aeroportos europeus

Foram prejudicados aeroportos como os de Londres, Bruxelas e Berlim

Redação 20 de Setembro de 2025
Imagem mostra youtuber Felca, sobre fundo cinza, ilustrando prisão de prende hacker suspeito de fornecer dados usados para ameaçar Felca

Pernambuco

Polícia prende hacker suspeito de fornecer dados usados para ameaçar Felca

Homem é apontado como pilar técnico de organização criminosa especializada em roubar e revender informações sensíveis

Redação 16 de Setembro de 2025
Aeroporto Internacional Indira Ghandi, na Índia, com voos cancelados e atrasados após ataque cibernético em Singapura

Mundo

Singapura sofre grave ataque cibernético e acusa a China de envolvimento; país nega participação

Ataque visava roubar informações sensíveis

AFP e Redação 19 de Julho de 2025
Fachada do Banco Central do Brasil, em Brasília; ao fundo, prédio moderno de vidro e madeira. Em destaque, a prisão de um suspeito em São Paulo por facilitar ataque hacker que desviou R$ 800 milhões da instituição.

Negócios

Suspeito de facilitar ataque hacker que desviou R$ 800 milhões do Banco Central é preso em São Paulo

Funcionário de empresa terceirizada teria fornecido acesso a hackers que invadiram sistema da C&M Software. Ataque afetou pelo menos seis instituições financeiras

Redação e Estadão Conteúdo 04 de Julho de 2025
foto de fachada do Banco Central do Brasil

Negócios

PF abre inquérito para investigar ataque de hackers ao sistema do Banco Central

Contas foram invadidas por meio da C&M Software, uma empresa que presta serviços de TI e conecta empresas do setor financeiro ao BC

Redação 02 de Julho de 2025
Carla Zambelli em coletiva na Câmara dos Deputados para matéria informando que deputada foi condenada pela primeira turma do STF

PontoPoder

1ª turma do STF condena Carla Zambelli a dez anos de prisão

Caso seja condenada, a Câmara dos Deputados deve confirmar a perda de mandato

Redação 14 de Maio de 2025
Banco Neon alega que adotou as medidas necessárias para cessar quaisquer acessos indevidos

Tecnologia

Banco Neon confirma vazamento de dados, mas nega que 30 milhões de clientes tenham sido afetados

Uma publicação cibercriminosa dava conta da divulgação pública de informações sensíveis, como CPF e fotos de documentos

Redação 12 de Fevereiro de 2025
Fachada da Polícia Federal

País

Hacker suspeito de invadir sistemas da Polícia Federal e de órgãos internacionais é preso em BH

O suspeito foi preso preventivamente e é investigado por não apenas invadir sistemas como, também, vender dados obtidos ilegalmente

Redação 16 de Outubro de 2024
Foto do X sem funcionar no Brasil

Tecnologia

Hackers atacam Anatel, STF e PF após X ser bloqueado no Brasil

Rede social foi bloqueada pelo STF após Elon Musk descumprir medidas judiciais

Redação 03 de Setembro de 2024
Pane em voos após apagão cibernético

Tecnologia

Microsoft afirma que atualização da CrowdStrike afetou menos de 1% do total de dispositivos Windows

Pane global causou interrupções em diversos serviços ao redor do mundo nesta sexta-feira (19)

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 20 de Julho de 2024
