Foram prejudicados aeroportos como os de Londres, Bruxelas e Berlim
Homem é apontado como pilar técnico de organização criminosa especializada em roubar e revender informações sensíveis
Ataque visava roubar informações sensíveis
Funcionário de empresa terceirizada teria fornecido acesso a hackers que invadiram sistema da C&M Software. Ataque afetou pelo menos seis instituições financeiras
Contas foram invadidas por meio da C&M Software, uma empresa que presta serviços de TI e conecta empresas do setor financeiro ao BC
Caso seja condenada, a Câmara dos Deputados deve confirmar a perda de mandato
Uma publicação cibercriminosa dava conta da divulgação pública de informações sensíveis, como CPF e fotos de documentos
O suspeito foi preso preventivamente e é investigado por não apenas invadir sistemas como, também, vender dados obtidos ilegalmente
Rede social foi bloqueada pelo STF após Elon Musk descumprir medidas judiciais
Pane global causou interrupções em diversos serviços ao redor do mundo nesta sexta-feira (19)