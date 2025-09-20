Ataque cibernético afeta check-in e embarque em aeroportos europeus
Foram prejudicados aeroportos como os de Londres, Bruxelas e Berlim
Um fornecedor de sistemas de check-in e embarque na Europa sofreu um ataque cibernético neste sábado (20) e teve interrompidas as suas operações em vários aeroportos estratégicos, incluindo o de Heathrow, em Londres, considerado o mais movimentado do continente.
O ataque à Collins Aerospace, como foi identificada a empresa, causou atrasos e cancelamentos de diversos voos. Segundo a CNN Brasil, os aeroportos de Bruxelas e de Berlim também foram afetados.
Operadora tenta normalizar o serviço
A controladora da Collins Aerospace, a RTX, ainda não identificou a origem dos ataques cibernéticos, mas informou que a invasão se limitou a afetar o check-in eletrônico dos clientes e o despacho de bagagem. O problema "pode ser mitigado com operações de check-in manual", explicou.
Apesar disso, a empresa disse que trabalha para corrigir o problema o mais rápido possível.