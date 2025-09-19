Três caças russos invadem Estônia e são interceptados pela Otan

Três caças russos violaram o espaço aéreo da Estônia e foram interceptados pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta sexta-feira (19). A ação, classificada pela União Europeia como uma "provocação extremamente perigosa", ocorreu sobre o Golfo da Finlândia durante 12 minutos.

O incidente aconteceu dias após a Polônia e Romênia, também membros da Otan, denunciarem invasões aéreas da Rússia.

"A Rússia já violou o espaço aéreo estoniano em quatro ocasiões este ano, o que por si só é inaceitável. Mas a incursão de hoje, da qual participaram três aviões de combate [...], é de uma audácia sem precedentes", afirmou o chefe da diplomacia estoniana, Margus Tsahkna.

"Este tipo de ato não pode ser tolerado e deve ser sancionado com medidas políticas e econômicas rápidas", acrescentou o chanceler no X.

A Rússia ainda não se pronunciou sobre a invasão ao território adversário.

Veja também Mundo Trump ameaça tirar licenças de emissoras e manifesta apoio a órgão regulador dos EUA Mundo Controlador de tráfego cochila e avião é forçado a voar em círculos sobre o mar por 18 minutos

Reunião de emergência

A invasão ao espaço aéreo da Estônia motivou uma solicitação de reunião de emergência da Otan, baseada no artigo 4 do tratado, sobre os países em risco à "sua integridade territorial, independência política ou sua segurança".

Diversos países da Otan e da UE registram incidentes aéreos desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou a Rússia de expandir sua "atividade desestabilizadora" com as incursões em espaços aéreos e pediu uma resposta "contundente".

"Não são acidentes. É uma campanha sistemática da Rússia contra a Europa, contra a Otan, contra o Ocidente", disse Zelensky.

Já o secretário-geral da Otan, o holandês Mark Rutte, destacou que houve uma resposta "rápida e decisiva" das patrulhas da aliança militar.

Para interceptar os caças russos foram mobilizados três F-35 da Itália.