Controlador de tráfego cochila e avião é forçado a voar em círculos sobre o mar por 18 minutos

Passageiros de um voo de Paris para a ilha de Córsega ficaram "presos no ar" após um controlador de tráfego aéreo em solo cochilar no meio do turno, segundo informou a autoridade de aviação civil da França, nesta quarta-feira (17).

O episódio, ocorrido na última segunda-feira (15), forçou o voo da Air Corsica a voar em círculos sobre o Mar Mediterrâneo por 18 minutos, segundo informou o órgão à AFP, confirmando um relato do jornal Corse Matin.

"A intervenção do corpo de bombeiros do aeroporto na torre de controle revelou que o controlador de tráfego aéreo de plantão havia adormecido em seu posto", acrescentou a autoridade de aviação.

Pouso em segurança

Depois que o profissional foi acordado, "o voo pousou em segurança", e uma investigação sobre a "situação incomum" foi aberta, informou a autoridade.

O controlador aéreo testou negativo para álcool, mas "uma possível sanção está sendo considerada".