Mulher suspeita de ter participado na morte de ex-delegado é presa em SP

Uma mulher de 25 anos foi presa temporariamente por suspeita de ter colaborado com os criminosos que mataram o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande (SP). A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP), nesta quinta-feira (18).

Conforme a SSP, a mulher foi responsável por transportar um dos fuzis utilizados no crime.

Veja também País Carro usado por executores de ex-delegado-geral em SP é encontrado incendiado País Primeiro suspeito da morte de ex-delegado-geral é identificado pela polícia de São Paulo

Essa é a terceira pessoa detida pela Polícia Civil na última semana. Na quarta-feira (17), outros dois suspeitos de terem executado o delegado aposentado foram identificados após perícia da Polícia Civil em um veículo utilizado pelos criminosos que foi encontrado abandonado.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, e demais autoridades irão divulgar mais informações sobre a prisão da mulher em entrevista coletiva.

Polícia já cumpriu oito mandados e busca suspeitos

Conforme a SSP, os trabalhos agora estão na localização e prisão de uma dupla que também participou do crime. Testemunhas e familiares deles já identificados também já foram ouvidos.

Segundo a força de segurança, oito mandados de busca e apreensão já foram cumpridos na Capital e na Grande São Paulo. Objetos apreendidos durante operação estão em análise pericial.

Mais detalhes serão preservados para não comprometer as investigações.

Veja o que se sabe sobre execução de ex-delegado

O ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo foi morto por volta das 18h de segunda-feira, em uma avenida do bairro Vila Mirim, que fica próximo da Prefeitura de Praia Grande e do fórum do município.

Câmeras de segurança registraram quando o carro da vítima foi perseguido por um grupo de criminosos, acabou batendo em dois ônibus e capotando. Os homens, então, desceram do veículo e atiraram em Ruy Ferraz Fontes.

Mais de 20 disparos foram efetuados durante a ação. Os criminosos chegaram a fugir do local.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), determinou mobilização da Polícia e a criação de uma força-tarefa para identificar e prender os criminosos.