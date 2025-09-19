Trump ameaça tirar licenças de emissoras e manifesta apoio a órgão regulador dos EUA

O presidente Donald Trump sugeriu, em entrevista coletiva na quinta-feira (18), que emissoras de TV americanas deveriam ter licenças retiradas. Trump fez manifestação de apoio ao órgão regulador de radiodifusão dos Estados Unidos após a suspensão do programa Jimmy Kimmel Live. As informações são da BBC.

Durante conversa com jornalistas, sem apresentar provas, Trump declarou que a maioria das redes esteve "contra" ele durante as eleições.

Li em algum lugar que as redes estavam 97% contra mim, novamente, 97% negativas, e mesmo assim eu ganhei facilmente Donald Trump Presidente dos EUA

Ainda em entrevista, o presidente alegou que cabe ao chefe da Comissão Federal de Comunicação, Brendan Carr, decidir sobre o futuro das emissoras de TV.

Essa não é a primeira vez que Trump faz essas ameaças. No dia 25 de agosto, em post na rede Truth Social, o alvo do presidente americano foram as redes de TV ABC e NBC.

Trump recebe criticas

Nos últimos meses, o presidente tem feito uma série de ataques e movido processos contra veículos de imprensa dos Estados Unidos.

Quem chegou a criticar as atitudes do presidente na rede social X foi Kamalla Harris, nome que disputou a presidência com Trump.

"Este governo está atacando críticos e usando o medo como arma para silenciar qualquer um que se manifeste", desabafou Kamalla.