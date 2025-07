PF abre inquérito para investigar ataque de hackers ao sistema do Banco Central

Um ataque hacker a sistemas de instituições financeiras deve virar alvo de inquérito da Polícia Federal (PF). Contas foram invadidas por meio da C&M Software, uma empresa que presta serviços de tecnologia da informação (TI) e conecta empresas do setor financeiro ao Banco Central (BC). As informações são do portal g1.

Conforme o BC, a C&M Software comunicou um ataque à sua infraestrutura nesta quarta-feira (2) e que foi determinado o desligamento do acesso das instituições às infraestruturas operadas pela empresa.

Em nota, o diretor comercial da C&M Software, Kamal Zogheib, afirmou que a empresa foi alvo de uma ação criminosa em que os hackers fizeram o uso indevido de credenciais de clientes para tentar acessar sistemas e serviços de forma fraudulenta.

"A CMSW confirma que colabora ativamente com as autoridades competentes, incluindo o Banco Central e a Polícia Civil de São Paulo, nas investigações em andamento", reforçou o gestor.

Zogheib esclareceu que todos os sistemas críticos da companhia permanecem "íntegros e operacionais" e disse que todas as medidas previstas nos protocolos de segurança foram "integralmente executadas".

O incidente permitiu o acesso indevido a contas de reserva de pelo menos seis instituições financeiras. O BC não informou quais bancos foram afetados.

Ataque não teve relação com as contas de clientes finais

As contas reserva são usadas apenas para liquidação interbancária, em que os bancos realizam transferências de recursos entre si. Assim, o ataque não teve relação com as contas de clientes finais nem com os saldos mantidos dentro da instituição, informou a BMP, uma das empresas afetadas que fornece infraestrutura para plataformas bancárias digitais. A companhia continua a operar normalmente.

“Reforçamos que nenhum cliente MP foi impactado ou teve seus recursos acessados. A instituição já adotou todas as medidas operacionais e legais cabíveis, e conta com colaterais suficientes para cobrir integralmente o valor impactado, sem prejuízo à sua operação ou aos seus parceiros comerciais", informou a BMP em nota.